09.08.2022 17:26 Дмитрий Колоней

ООН прийде на допомогу Харкову при підготовці до зими

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із представниками Міжнародної організації з питань міграції (МОМ) Агентства ООН з питань міграції.



ООН прийде на допомогу Харкову при підготовці до зими



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, у рамках зустрічі Харківський міський голова Ігор Терехов та представники агенства обговорили потреби внутрішньо переміщених осіб, зокрема харків'ян, які втратили житло. У пріоритеті – підготовка до зими, постачання непродовольчих товарів та покриття потреб, пов'язаних із питаннями питної води та гігієни.

За словами Ігоря Терехова, через війну дах над головою втратили понад 150 тис. харків'ян. Частина з них виїхала з міста, але більшість - залишилася. Як і переселенців із окупованих територій та зон бойових дій, їх розселяють до гуртожитків, де забезпечують продуктами харчування, медикаментами, одягом, засобами гігієни.

«В каждом из девяти районов есть по несколько общежитий, в которых находятся переселенцы и харьковчане, потерявшие жилье. Также есть общежития, которые пока не задействованы, но их также нужно подготовить к зиме – оборудовать для проживания, сделать косметический ремонт», - отметил мэр Харькова.

Офіцер з питань Операції Агентства ООН Мохамед Елмасрі розповів, що організація готова надати Харкову два типи допомоги. Перший – це гуманітарна нехарчова допомога, куди входять набори особистої гігієни, подушки, ковдри, постільна білизна, рушники та матраци. Другий – це покращення умов проживання переселенців, зокрема виконання невеликих ремонтних робіт.

«Я прошу надати нам список із місцями колективного проживання переселенців, у тому числі тих, що перемістилися всередині міста. Наша команда відвідає ці центри, щоб зрозуміти, що там потрібно зробити і чим ми можемо допомогти. За потреби ми можемо залучити і наших партнерів», - зазначив Мохамед Елмасрі.

Також організація готова допомогти у підготовці до зими систем водопостачання. Для цього команда Агентства ООН сьогодні відвідала КП «Харківводоканал».