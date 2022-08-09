09.08.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці енергетики проводять ремонт обладнання

Фахівці збільшують надійність електропостачання житлового району Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Харківобленерго».

Повідомляється, що працівники Салтівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" замінили пошкоджений через обстріли трансформатор в підстанції, яка живить сім багатоквартирних будинків житлового району.

Нове сучасне обладнання було отримано в рамках гуманітарної допомоги для відновлення постраждалих унаслідок бойових дій енергетичних підприємств України.

"Найбільш постраждалий унаслідок артилерійських та ракетних обстрілів житловий масив Харкова потроху загоює глибокі рани. Люди повертаються до власних квартир, прибирають сміття після вибухів, ремонтують розбиті будівельні конструкції, склять вікна. Фахівці АТ “Харківобленерго” на Північній Салтівці підключили електрику до всіх придатних для життя будинки. Разом з тим, постало питання щодо забезпечення надійності електропостачання мешканців району", - зазначили у товаристві.

До цього моменту електропостачання здійснювалось за допомогою одного трансформатора, що не забезпечувало потрібний рівень безперебійності та загрожувало аварійним знеструмленням багатоповерхівок.

Нагадаємо, харківські комунальники проводять ремонт трубопроводу.