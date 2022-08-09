09.08.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Міста-побратими надають мешканцям Харкова допомогу

Міжнародні партнери та міста-побратими продовжують надавати допомогу харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

У Департаменті міжнародного співробітництва повідомили, що міста Кель (Німеччина) та Страсбург (Франція) разом з організацією IsraAid Germany e.V. та волонтерами ініціативи «Kehler schicken Hilfe» направили до Харкова медикаменти, засоби гігієни, простирадла, спальні мішки, милиці та інвалідні візки.

Також черговий вантаж отримано від міста Познань (Польща), з якого передали 33 палети із засобами гігієни, медикаментами, джерелами світла, батарейками, павербанками та продуктами харчування, зібраними зусиллями Познанської молодіжної ради. Також 33 палети з продуктами харчування та засобами гігієни харків'янам відправили з міста Генуя (Італія).

Крім того, до Харкова продовжує надходити допомога від французьких організацій. Зокрема, від організації «Protection Civile» було отримано 100 палет з масками та захисними медичними халатами, а також 31 палет з продуктами харчування. Крім того, понад 20 тис. упаковок медикаментів різного призначення харків'янам передала Асоціація медичної та благодійної допомоги "Франція-Україна".