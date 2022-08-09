09.08.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять ремонт трубопроводу

Ремонтні роботи знаходяться на завершальній стадії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригада Новобаварської служби зовнішніх водопровідних мереж Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» завершують ремонтні роботи на трубопроводі діаметром 500 мм по пров. Титаренківському.

Про це повідомив сьогодні, 9 серпня, провідний інженер дільниці Сергій Самойлов. За його словами, ремонт цього водоводу розпочали ще 8 серпня.

«Протягом двох днів вели земляні та підготовчі роботи, щоб визначитись із місцем пориву, оскільки протікання було приховане, плюс велика глибина залягання мереж. Сьогодні розпочали безпосередньо зварювальні роботи і відразу після завершення відновимо подачу води мешканцям. На даний момент без водопостачання знаходяться 2 багатоквартирні будинки та кілька приватних. Підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства»,- відмітив Сергій Самойлов.

Нагадаємо, фахівці відновили електропостачання для 2000 жителів населеного пункту Харківської області.