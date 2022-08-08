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08.08.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили електропостачання для 2000 жителів населеного пункту Харківської області

Енергетики відновили пошкоджене устаткування на підстанції «Есхар».

Енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що після обстрілу російським агресором 2000 жителів селища міського типу Есхар залишилось без світла. На підстанції “Есхар” було розбите енергетичне обладнання та загорілося трансформаторне мастило.
 
Таким чином, виникла загроза затоплення шахти каналізаційно-насосної станції, що могло призвести до тяжких екологічних наслідків.
 
Енергетики Харківського високовольтного РЕМ одразу почали збирати розтрощене обладнання та повернули йому працездатність. Водночас співробітники Чугуївського РЕМ за резервною схемою заживили насоси водовідведення.
 
"Енергетики повернули світло, а з ним і надію в найкраще для двох тисяч місцевих мешканців", - зазначили в обленерго.
 
Нагадаємо, харківські комунальники ліквідували значну кількість пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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