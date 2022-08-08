08.08.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідували значну кількість пошкоджень на водоводах

Фахівці продовжують інтенсивні роботи щодо відновлення подачі води у всіх районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у найскладніших умовах військового часу продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води в усіх районах міста. За минулий тиждень ними було усунено 71 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання.

Ремонтники упорядкували 97 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 18 водорозбірних колонок.

Минулої неділі зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 12 поривів на трубопроводах і упорядковано 17 оглядових колодязів. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтники оперативно усунули аварії на трьох ділянках трубопроводів.

«Щодня виконуємо великий обсяг ремонтних робіт на трубопроводах, а тому плануємо заздалегідь наші дії. Насамперед намагаємося обходитися без відключень харків'ян від водопостачання, а там де це не вдається, прикладаємо всі зусилля та майстерність для оперативної ліквідації аварійних ситуацій. Наприклад, учора у стислий термін провели ремонт на пр. Людвіга Свободи і споживачі майже не відчули відсутності води. А ось під час усунення аварій на пр. Перемоги та вул. Дерев'янки обійшлися без відключень мешканців від водопостачання. На завершення робіт обов'язково провели благоустрій», - підсумував начальник Шевченківського району служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.

Сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 10 ділянках водоводів.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт харків'ян просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точна адреса, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, у Харкові чавунні труби замінюють на спеціальні надміцні.