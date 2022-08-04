04.08.2022 18:24 Дмитрий Колоней

У Харкові чавунні труби замінюють на спеціальні надміцні

Про це інформує КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади дільниці з перекладання та санації зовнішніх водопровідних мереж Комплексу «Харківводопостачання» розпочали заміну технічно зношеної ділянки водоводу на вул. Весніна у Київському районі.

За інформацією заступника директора з виробництва Комплексу «Харківводопостачання» Миколи Завади, перекладка трубопроводу проводиться в рамках проєкту реконструкції та розширення проїжджої частини вул. Весніна. За його словами, проєкт передбачає багато різних комплексних змін та нововведень, спрямованих на покращення інфраструктури та безпеки руху автотранспорту в цій частині району, і «Харківводоканал» першим розпочав роботи, оскільки мережі водопостачання розташовані на глубині більш ніж 2 м та нижче всіх інших комунікацій.

«Плануємо замінити 570 м технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 300 мм від вул. Пушкінської до вул. Весніна і далі - до вул. Алчевських, а також 200 м на вул. Пушкінській у бік центру міста. Третій день ведуться земляні та підготовчі роботи. Перекладання проводимо відкритим способом. Окрім оновлення водопровідних мереж заплановано відновлення системи стоків», - повідомив Микола Завада.

За його словами, зношені чавунні труби замінюють на спеціальні надміцні з терміном експлуатації понад 100 років. Роботи виконуються без відключення споживачів від послуг. Подача води припиниться лише на короткий період перепідключення мереж. Завершити реконструкцію планується наприкінці вересня.

«Об'єкт - важливий для харків'ян, тому, незважаючи на воєнний час, взяті зобов'язання виконаємо у заявлений термін. До завдання підійшли відповідально - наші бригади працюють щодня, позмінно та без вихідних. Після виконання робіт будуть проведені гідравлічні випробування, промивання та санітарна обробка водоводу. Також буде проведено благоустрій території», - повідомив Микола Завада.