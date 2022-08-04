04.08.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Харківські волонтери визначили основні напрямки подальшої роботи

У першому засіданні координаційної ради при Харківському міському голові взяли участь десятки організацій.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, у засіданні взяли участь понад 25 великих громадських організацій, серед яких

Дія,

Push Team,

Вільний Харків,

Долоньки-UA,

4.5.0. Харків»,

«Ротарі клуб Харків»,

«Нью Левел»,

«Жовта Допомога»,

«Точка Опору»,

«Barstylers» та ін., які з першого дня війни допомагають харків'янам та мешканцям області.

У ході зустрічі учасники визначили основні напрямки подальшої роботи та сформували п'ять напрямків спільної діяльності: підготовка до опалювального сезону; робота із волонтерськими кухнями; систематизація діяльності; робота зі спеціальними службами – територіальною обороною, ДСНС та службою швидкої допомоги; фандрайзинг (збір пожертв).

Також учасники координаційної ради обговорили низку пріоритетних проектів для реалізації, а саме: створення єдиного реєстру волонтерів, списання комунальних платежів із волонтерських кухонь та залучення ресурсів на підготовку міста до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, що раніше Харківський міський голова Ігор Терехов ініціював створення координаційної ради, яка б об'єднала міську владу та волонтерів. Мета – сприяти волонтерській діяльності та налагодити більш ефективну роботу з надання допомоги харків'янам. Приєднатися до координаційної ради можуть усі охочі волонтерські організації.