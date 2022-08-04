04.08.2022 17:26 Дмитрий Колоней

Агрессоры бомбят остановки общественного транспорта в час пик, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова заявив в ефірі національного телемарафону.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова ІгорТерехов в ефірі національного телемарафону, відмітив, розповідаючи про встановлення зупинок-укриттів у Харкові, наступне:

"В Харькове целенапраленно российские ангрессоры бомбят остановки общественного транспорта, там, где есть скопление людей, где стоят люди. Причем делают это цинично в час-пик, когда люди едут на работу

или по своим делам, выходят из дома.

Поэтому мы приняли решение о том,что надо поставить такие остановки, определили первые 25 мест, где они появятся. Сегодня эта остановка-укрытия изготавливается, пройдет испытание на полигоне и в течени десяти дней первая такая остановка появится в Харькове. Где она будет стоять уже определено".