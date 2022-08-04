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04.08.2022  17:26   Дмитрий Колоней

Агрессоры бомбят остановки общественного транспорта в час пик, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова заявив в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова ІгорТерехов в ефірі національного телемарафону, відмітив, розповідаючи про встановлення зупинок-укриттів у Харкові, наступне: 
 
"В Харькове целенапраленно российские ангрессоры бомбят остановки общественного транспорта, там, где есть скопление людей, где стоят люди. Причем делают это цинично в час-пик, когда люди едут на работу
или по своим делам, выходят из дома.
 
Поэтому мы приняли решение о том,что надо поставить такие остановки, определили первые 25 мест, где они появятся. Сегодня эта остановка-укрытия изготавливается, пройдет испытание на полигоне и в течени десяти дней первая такая остановка появится в Харькове. Где она будет стоять уже определено".
 
Тэги:  игорь терехов, остановки-укрытия, харьков
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