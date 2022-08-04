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04.08.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік сокирою відрубав волосся доньки

У місті Зміїв дівчинка втекла з дому.

У Харківській області розшукували дівчинку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 2 серпня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 17-річної дівчинки. Вона пішла з дому та не повернулася.
 
Правоохоронці негайно розпочали пошуки.
 
Зранку , 4 серпня правоохоронці виявили дівчинку на залізничному вокзалі Харкова, де вона каталася на роликах.
 
Як з'ясувалося, дівчина втекла з дому через сварку з батьком. Чоловік ображав її нецензурною лайкою та відрубав сокирою волосся.
 
Стосовно батьків дівчинки було складено адміністративні протоколи, зараз вона перебуває вдома.
 
Нагадаємо, чоловік убив кохану в Харківській області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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