04.08.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік сокирою відрубав волосся доньки

У місті Зміїв дівчинка втекла з дому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 2 серпня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 17-річної дівчинки. Вона пішла з дому та не повернулася.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки.

Зранку , 4 серпня правоохоронці виявили дівчинку на залізничному вокзалі Харкова, де вона каталася на роликах.

Як з'ясувалося, дівчина втекла з дому через сварку з батьком. Чоловік ображав її нецензурною лайкою та відрубав сокирою волосся.

Стосовно батьків дівчинки було складено адміністративні протоколи, зараз вона перебуває вдома.