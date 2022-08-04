04.08.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова виконують десятки заявок на день

Про це повідомили у Комплексі «Харківводовідведення».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Комплекс «Харківводовідведення», бригади Салтівського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем щодня беруть у роботу понад 60 заявок, що надходять від харків'ян.

За інформацією начальника ділянки Салтівського району Андрія Євдошенко, ремонтники докладають максимум зусиль та навичок для того, щоб харків'яни були з водою.

У пріоритеті, як і раніше, мешканці будинків по вулицях

Бучми,

Дружби Народів,

Джерельної,

Гвардійців Широнінців та інших, які дуже постраждали від ворожих обстрілів.

«Зараз там мешкає набагато менше харків'ян, ніж до війни. Але навіть якщо в під'їзді проживає лише кілька сімей, обов'язково шукаємо можливість забезпечити їх водою. Іноді доводиться вдаватися до нестандартних рішень, наприклад, встановлюємо поливальні крани», - наголосив Андрій Євдошенко.

Також підрозділ готує внутрішньобудинкові комунікації до роботи взимку. При необхідності проводить заміну або ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.