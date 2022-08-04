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04.08.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова виконують десятки заявок на день

Про це повідомили у Комплексі «Харківводовідведення».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Комплекс «Харківводовідведення», бригади Салтівського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем щодня беруть у роботу понад 60 заявок, що надходять від харків'ян.
 
За інформацією начальника ділянки Салтівського району Андрія Євдошенко, ремонтники докладають максимум зусиль та навичок для того, щоб харків'яни були з водою.
 
У пріоритеті, як і раніше, мешканці будинків по вулицях
  • Бучми,
  • Дружби Народів,
  • Джерельної,
  • Гвардійців Широнінців та інших, які дуже постраждали від ворожих обстрілів.
 
«Зараз там мешкає набагато менше харків'ян, ніж до війни. Але навіть якщо в під'їзді проживає лише кілька сімей, обов'язково шукаємо можливість забезпечити їх водою. Іноді доводиться вдаватися до нестандартних рішень, наприклад, встановлюємо поливальні крани», - наголосив Андрій Євдошенко.
 
Також підрозділ готує внутрішньобудинкові комунікації до роботи взимку. При необхідності проводить заміну або ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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