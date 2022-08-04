04.08.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

«Коммунальные службы работают практически 24 часа в сутки», - Ігор Терехов

Харківські комунальники ліквідують наслідки ворожого обстрілу.

Про це мер Харкова заявив в ефірі національного телемарафону.

Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби продовжують виконувати свою роботу:ліквідують наслідки ворожих обстрілів, вставляють вікна та закривають контури будівель. Проте є райони, де встановлювати нові вікна через постійні обстріли недоцільно.

«Коммунальные службы Харькова очень много делают, вставляют окна, закрывают контура. Однако, есть те районы в которых устанавливать новые окна не имеет смысла. Были случаи, когда мы вставляли новые металлопластиковые окна, и все это разбивалось на следующий день. В тех районах, где позволяет обстановка, мы устанавливаем такие окна»,- повідомив Ігор Терехов.

Також Ігор Терехов зазначив, що комунальники оперативно намагаються ліквідувати наслідки обстрілу міста. Проте Харків зазнає деякого дефіциту в робочих руках.

«Коммунальные службы Харькова работают практически 24 часа в сутки без выходных. Очень много делается вместе с работниками МЧС, с волонтерами. Разбираются завали, которые образовались после обстрелов российскими агрессорами. Есть определенный дефицит в мастерах, которые могут устанавливать окна, дефицит в дворовых рабочих, в рабочих зеленного хозяйства»,- відзначив Ігор Терехов.

Ігор Терехов також наголосив, що харків'яни часом самі пропонують свою допомогу комунальникам.

«Очень много нужно сделать. Все вместе мы обязательно будем держать город Харьков в порядке и чистоте. Очень многие харьковчане подходили ко мне и предлагали свою помощь»,- розповів Ігор Терехов.