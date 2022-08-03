03.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» шукає співробітників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що комунальному підприємству «Харківблагоустрій» на постійну роботу потрібні дворові робітники та озеленювачі.

Як повідомив директор КП «Харківблагоустрій» Валерій Білокудря, доукомплектування штату потребують Індустріальний, Київський, Немишлянський, Салтівський, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський райони.

«Наші працівники своєчасно одержують гідну заробітну плату. Також їм надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг. Приходьте до нас, і ми знайдемо вам роботу за місцем проживання», - зазначив Валерій Білокудря.

За його словами, крім прибирання прибудинкових територій, робітники підприємства також займаються комплексним благоустроєм, зокрема, облаштовують клумби, доглядають газони та ін. Для цього робітників забезпечують необхідним інвентарем та спецодягом. Також для полегшення праці двірників у парку підприємства є засоби малої механізації.

З питань працевлаштування можна звертатись за тел.: 702-18-85, а також до центрального офісу КП «Харківблагоустрій» за адресою: вул. Шатилівська, 4.