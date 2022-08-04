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04.08.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

Харківський вогнеборець врятував кошеня від вогню

Ветеран служби ДСНС врятував кошеня з палаючого будинку.

У Харківській області врятували кошення від вогню
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що напередодні в садовому товаристві Шевченківського районі міста Харкова сталася пожежа дачних будинків. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили маленьке кошеня, яке вже задихалося від диму. 
 
Ветеран служби ДСНС Ігор Попко, який з початком бойових дій повернувся на службу до рідної 1-ДПРЧ міста Харкова, розбираючи дах палаючого будинку помітив маленьке кошеня під шифером. Рятувальник заховав тваринку під бойовий одяг, де йому стало безпечно. 
 
Врятоване кошеня привезли до пожежної частини, давши ім’я Гоша. Через декілька годин Гоша прийшов до тями, і почав гратись з рятувальниками та їсти. 
 
Диспетчер пожежно-рятувальної частини Ганна вирішила взяти над ним опіку та забрала до себе до дому.
 
Нагадаємо, харківські комунальники ліквідують наслідки негоди.
 
Источник:   ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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