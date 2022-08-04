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04.08.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідують наслідки негоди

Комунальники продовжують стежити за чистотою та порядком у місті.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що співробітники комунального підприємства «Харківблагоустрій» та «Харківзеленбуд» усувають наслідки вчорашньої негоди. Зокрема, комунальники зайняті прибиранням пошкоджених та аварійних дерев у Салтівському районі.
 
Крім цього відзначається, що у Слобідському районі комунальники косять траву в приватному секторі та на прибудинкових територіях багатоповерхівок, прибирають повалені вітром дерева після вчорашньої зливи.
 
Роботи продовжуються по вул. Польовий, вул. Костичева, пр. Гагаріна, пр. Льва Ландау, вул. Зерновий та ін.
 
Нагадаємо, бригади ремонтників продовжують ефективні роботи з оперативного відновлення подачі води в усіх районах міста.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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