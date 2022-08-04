    
Главная Новини Харкова Освіта В Україні змінили шкільну програму із зарубіжної літератури
04.08.2022  13:55   Віталій Хінєвіч

В Україні змінили шкільну програму із зарубіжної літератури

До шкільної програми додали європейських, американських та азійськіх письменників.

Література
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що у шкільній програмі із зарубіжної літератури залишаться залишитися Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнєцов, Ільф і Петров. Також залишиться Михайло Булгаков, учні вивчатимуть «Собаче серце».
 
«Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгу годину жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах», — повідомив керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.
 
На зміну російським письменникам прийдуть європейські, американські та азійські автори творів.
 
Нагадаємо, харківські спортсмени стали призерами спортивних змагань Маккабіади.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  образование
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Освіта НМТ на 200 балів:перші результати 03.08 Освіта Харківські університети увійшли в ТОП-20 кращих навчальних закладів України 03.08 Освіта Скільки шкіл в Україні готові до нового навчального року в режимі офлайн
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 