04.08.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

В Україні змінили шкільну програму із зарубіжної літератури

До шкільної програми додали європейських, американських та азійськіх письменників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що у шкільній програмі із зарубіжної літератури залишаться залишитися Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнєцов, Ільф і Петров. Також залишиться Михайло Булгаков, учні вивчатимуть «Собаче серце».

«Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгу годину жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах», — повідомив керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

На зміну російським письменникам прийдуть європейські, американські та азійські автори творів.