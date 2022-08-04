04.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Харківські спортсмени стали призерами спортивних змагань Маккабіади

В Ізраїлі пройшли XXI Маккабіанські ігри.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в Ізраїлі пройшли міжнародні спортивні змагання за зразком Олімпійських ігор, які проводяться раз на чотири роки Всесвітньою спортивною організацією «Маккабі».

Змагання пройшли у 29 видах спорту та 42 спортивних дисциплінах, у яких взяли участь приблизно 60 країн.

Так, харківський спортсмен у складі національної збірної команди України Марк Фільщинський завоював срібну медаль з карате у категорії «Юніори» до 55 кг. Харків’янин Олександр Кічерман виборов «бронзу» з карате у категорії «Чоловіки» до 67 кг.

Окрім харківських спортсменів, двоє українських каратистів стали чемпіонами ігор.

Нагадаємо, харківські спортсмени стали призерами чемпіонату Європи з карате.