04.08.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

В Україні запустять масовий процес приватизації

З 1 вересня в Україні розпочнеться масовий процес приватизації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей 3 серпня повідомив, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

«Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, в Україні будуть запущені грантові програми аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», — наголосив Денис Шмигаль.

Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Нагадаємо, в Україні запрацює програма «Доступна іпотека».