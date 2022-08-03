03.08.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

В Україні запрацює програма «Доступна іпотека»

Пільгові кредити зможуть отримати чотири категорії громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство економіки України.

Повідомляється, що Кабмін затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії «Укрфінжитло» в рамках програми «Доступна іпотека», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським.

З 1 жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть:

військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони;

медики;

вчителі та педагогічні працівники;

науковці.

Роботодавці цих категорій працівників матимуть можливість компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги). Пізніше програма стане доступною для всіх українців, чия житлова нерухомість не перевищує 52,5 кв м +21 кв м на кожного члена сім’ї.

"Таким чином українці, і, в першу чергу, наші військові, правоохоронці, лікарі та вчителі, зможуть придбати квартири на пільгових умовах. Це частково вирішить проблему нестачі житла, поверне українців, які втратили свій дім, з-за кордону та активізує галузь будівництва завдяки зростанню обсягу замовлень", – зауважила Перша віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

В рамках програми "Доступна іпотека" можна буде придбати житло до 52,5 кв м загальної площі + 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо йдеться про обласний центр, то в будинку, що знаходиться в експлуатації не більше 10 років. Вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку.

Також вартість 1 кв м не має перевищувати опосередковану вартість спорудження, визначену Мінрегіоном та збільшену в 2,5 рази для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис осіб, на відстані до 15 км від Києва, в 2 рази – для міст з населенням 100-300 тис осіб, в 1,75 рази – для інших населених пунктів.

Житло обов’язково застрахують від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оціночну вартість.

Напомним, НБУ презентували платформу з фінансової грамотності.