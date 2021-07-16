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16.07.2021  17:15   

На каких условиях многодетные семьи Харькова получат жилье

По договоренности между Харьковским горсоветом и Фондом развития предпринимательства, ипотечные кредиты для многодетных семей будут выдаваться по нулевой ставке.


Фото из открытых источников
Харьковский горсовет и государственный Фонд развития предпринимательства подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает РЕДПОСТ. Благодаря этому кредиты по госпрограмме “Доступная ипотека 7%” для многодетных семей города будут оформляться по нулевой ставке. 
 
“Для многих многодетных семей – это шанс осуществить мечту и приобрести новое жилье, – говорит руководитель Ассоциации многодетных семей Харькова Юлия Ибрагим. – Я очень рада, что наш город заботится о детях. Ведь для многодетных семей так актуально, чтобы у каждого ребенка было свободное пространство – это очень важно для развития”. 
 
 
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов назвал Меморандум важным этапом в решении жилищных вопросов многодетных семей города. “Нужно быстро запустить реализацию Меморандума, чтобы люди увидели результат, – сказал руководитель города. – Это нужно не только многодетным семьям. Молодые люди будут видеть, что семья в городе Харькове может решить проблему с жильем. Это даст им уверенность в будущем. В семьях будут появляться новые дети – и это самое лучшее, что может символизировать развитие Харькова”. 
 
К настоящему моменту Харьковские городские программы предоставления льготных кредитов и бюджетной помощи гражданам, которые имеют потребность в жилье, реализуются уже 10 лет. За это время подписано 719 договоров на строительство 788 квартир. 
 
Сроки ипотечного кредитования – до 20 лет. Первый взнос составляет 15% стоимости жилья. 
 
Тэги:  харьков, ипотека
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