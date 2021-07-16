16.07.2021 17:01

#Сучасні історії Харкова: Храм Святых Жен-Мироносиц в Харькове

И.о. мэра Игорь Терехов инициировал проект #Сучасні_історії_Харкова, в котором расскажет и покажет все самое интересное о Харькове.

В начале 2014 года началось строительство храма Святых Жен-Мироносиц центре Харькова за Зеркальной струей.

На нынешнем месте постройки с конца XVII века также стоял храм Святых Жен-Мироносец, который в 30-е годы XX века был разрушен Советской властью.

Идея восстановления храма на прежнем месте принадлежит местной власти, которая курировала весь процесс строительства. Перед началом строительных работ площадку освятил митрополит Онуфрий.

Проект принадлежит харьковскому архитектору – Павлу Чечельницкому. Согласно ему, храм строился в традиционном слобожанском стиле, увенчан девятью куполами. Высота креста – 55 метров.

24 июня 2015 года строительные работы в храме успешно завершены. Работы над сооружением велись ускоренными темпами, и, менее чем за два года, все было готово. Для такого масштабного проекта – это очень небольшой срок строительства. Подготовка к торжественному открытию идет полным ходом, выполняются последние отделочные работы внутри и благоустройство сквера вокруг.

Храм уникален как своим конструктивным решением, так и со строительной точки зрения. Согласно технологиям, которые применялись ранее, купола для церкви собирались в единое целое после поднятия на высоту. Это было обусловлено их большим весом. Для куполов этого храма был применен особый сплав и внешнее напыление, что позволило значительно облегчить конструкцию, без ущерба для прочности и внешнего вида купола. Надо отметить, что работы по выплавке куполов проводились у нас, в Харькове.

Что касается конструктивного решения храма, то его уникальность состоит в отсутствии колонн во внутренних помещениях, вся нагрузка распределена между металлическими арками, дополнительно забетонированными. Здание храма полностью цельное.

23 августа 2015 года на день города храм был торжественно открыт.