23.08.2021 16:59

Красивый город: Как выглядит Кафедральный собор Святых Жён Мироносиц (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах.



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Места, где ныне стоит Кафедральный собор Святых Жён Мироносиц, в XVII - конце XVIII века были загородными. Здесь располагалось кладбище, на котором в конце XVII века появился православный храм названный в честь Жён-мироносиц,. Церковь не раз меняла свой облик, перестраивалась (была одно-, трёх-, пятипрестольной).

11 марта 1930 года храм был снесен - планировалось построить здание «Театра массового музыкального действа», в котором бы совмещались цирк, театр и кинотеатр, но после переноса столицы в Киев первоначальные планы остались нереализованными. В результате на этом месте был построен троллейбусный парк. После Великой Отечественной войны на месте депо разбили сквер Победы, заложили аллею героев-комсомольцев и установили Зеркальную струю.

Строительство новой церкви в стиле приближенном к украинскому барокко и расположенного в стороне от места, где ранее стоял снесенный храм, началось в сентябре 2013 года, через пять лет после символического заложения. Открытие храма состоялось 22 августа 2015 года.

Напомним, ранее мы писали о здании с редкой по насыщенности событиями судьбой - особняке, в котором находится Харьковская областная филармония.