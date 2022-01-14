14.01.2022 19:29 Дмитрий Колоней

В Харькове спасут памятник архитектуры

В Харькове началась реставрация дома на Бажанова, 8.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на соцсети, восстановительные работы в центре Харькова уже идут полным ходом и могут быть закончены уже к лету этого года ????

Это доходный дом магистра фармации Лазаря Розенфельда, один из двух, построенных одновременно по его заказу на бывшей улице Черноглазовской (8 и 6). Это были проекты М. Колодяжного, а после того, как отношения между архитектором и заказчиком испортились, дом возвел архитектор М. Ройтенберг в 1913 г.. Последнего мы знаем по зданию с куполом на углу Благовещенской и Рождественской улиц и изящному особняку на Сумской, 43.

В СМИ часто попадались новости о том, что дом планируют снести, но один из застройщиков подарил ему вторую жизнь.