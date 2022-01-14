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14.01.2022  19:29   Дмитрий Колоней

В Харькове спасут памятник архитектуры

В Харькове началась реставрация дома на Бажанова, 8.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, восстановительные работы в центре Харькова уже идут полным ходом и могут быть закончены уже к лету этого года ????
 
 
Это доходный дом магистра фармации Лазаря Розенфельда, один из двух, построенных одновременно по его заказу на бывшей улице Черноглазовской (8 и 6). Это были проекты М. Колодяжного, а после того, как отношения между архитектором и заказчиком испортились, дом возвел архитектор М. Ройтенберг в 1913 г.. Последнего мы знаем по зданию с куполом на углу Благовещенской и Рождественской улиц и изящному особняку на Сумской, 43.  
 
В СМИ часто попадались новости о том, что дом планируют снести, но один из застройщиков подарил ему вторую жизнь.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове презентовали книгу о Первой харьковской крепости.
 
 
 
Тэги:  история, восстановление старинного дома, харьков, улица маршала бажанова
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