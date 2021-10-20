20.10.2021 14:45 Виталий Хиневич

Ансамбль архитектуры и истории: о чем расскажут центральные улицы Харькова

Каждый харьковчанин и гость первой столицы может бесконечно восхищаться его архитектурными ансамблями. Особенно в центре города. Харьков – это практически музей под открытым небом.

Каждый харьковчанин знает романтику старинных зданий на улице Дарвина. А на экскурсию по Москалевке нужно сходить хотя бы один раз. По главной улице города – Сумской – невозможно пройти, не задрав голову вверх, ведь лепнина и статуи на зданиях привлекают взгляд и очаровывают.

Благо, иногда голову можно и опустить, и даже под ногами найти на что взглянуть – как, например, на 50-ую параллель северной широты, ведь наш город – самый большой на этой параллели.

Здесь же, на Сумской, можно рискнуть свернуть в поисках нейтральных и неинтересных мест, да только это невозможно, пройдя 50 параллель, свернете к Главному и Северному корпусу университета Каразина, а еще, конечно же, к Госпрому.

У харьковчан есть поговорка: кто не видел Госпром, тот не был в Харькове. Это первый на территории Европы небоскреб, построенный из монолитного железобетона за рекордные сроки - c 1925-го по 1928-й годы. Стоя под бетонной громадой здания, сразу понимаешь, кто здесь хозяин: высота строения с учетом телевышки - 108 метров.

Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко в нашем городе является лучшим памятником великому Кобзарю в мире. Монумент расположен в центре Харькова - в Саду имени Т.Г. Шевченко, при входе на центральную аллею со стороны улицы Сумской. Памятник органически связан с окружающим парковым пейзажем и городским архитектурным ансамблем. Художественный стиль монумента можно определить, как соцреализм и сталинское барокко.

Фонтаны нашего города прекрасны в любое время, но особенно эффектно некоторые из них смотрятся в темное время, когда включается подсветка, а вокруг особая атмосфера вечера. На фоне светящихся фонтанов получаются прекрасные снимки.

А чего стоит Харьковская областная филармония — одна из старейших концертных организаций Украины, памятник архитектуры Харькова. Если говорить о филармонии в современном ключе, то с 2005 года здесь началась масштабная реконструкция, которую полностью завершили к концу 2019. Репертуар филармонии разнообразен: это классические произведения органной и камерной музыки и популярные мелодии нашего времени в современном звучании.

Знаковая для Харькова достопримечательность - Аллея почетных гостей кинофестиваля «Харьковская сирень» в саду Шевченко - пополнилась новыми звездами. Отпечатки своих ладоней оставили актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар, Остап Ступка, Пьер Ришар и многие другие. Аллея была открыта 16 мая 2010 года. На ней установлены бронзовые слепки ладоней гостей кинофестиваля. Каждый год Аллея пополняется новыми именами и «ладошками».

В этом году состоялось знаковое для Харькова событие - после масштабной реконструкции открыли киноконцертный зал «Украина». В этот архитектурный шедевр вдохнули вторую жизнь, а сам зал оборудовали потрясающей по качеству акустикой. Во время реконструкции старались сохранить тот дух, который был в 1963 году. Интерьер максимально приблизили к аутентичному виду, но с использованием современных материалов. Кроме того, был создан новый потрясающий зрительный зал с фантастическими акустическими характеристиками. Облицовка интерьера такова, что она исключает восприятие механических и звуковых колебаний, а это, в свою очередь, создает невероятный комфорт для слушателей и музыкантов.

«Когда говорят, что это здание - памятник архитектуры, наверное, в это трудно поверить, потому что оно выглядит очень современно. Я уверен, что здесь пройдет еще множество концертов и городских мероприятий! Чтобы добиться такого результата, было затрачено много сил, научной и конструкторской мысли, применены неординарные строительные решения. Мы сохранили все детали, которые так любили харьковчане, - шрифт букв на фасаде, мозаику, подсветку. А внутри сделали очень качественную акустику, которая порадует даже искушенных ценителей музыки», - отметил Игорь Терехов во время церемонии открытия ККЗ «Украина».

Харьков – это город, которым можно и нужно гордиться, ведь столько прекрасного есть у нас и, возможно, мы не до конца знаем все удивительные места, что есть рядом с нами, за которыми не нужно ехать заграницу.