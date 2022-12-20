20.12.2022 15:23 Дмитро Колонєй

Розкрито ще одну загадку Стоунхенджа

Вона стосується виявлених у кургані дивних каменів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Daily Mail, експерти стверджують, що відполіроване каміння, виявлене поруч зі Стоунхенджем, може бути набором інструментів ювеліра з датуванням у 4000 років. Археологи з Університету Лестера виявили на їх поверхні сліди золота, що вказували на те, що колись вони використовувалися як молотки або ковадла для обробки металів.

Артефакти були поховані в могилі бронзового віку в селі Аптон-Ловелл у Вілтширі та вперше були розкопані у 1801 році. шаман та його дружина. Це пов'язано з тим, що один із наборів скелетних останків був одягнений у «складно продуманий костюм», що включає церемоніальний плащ, намисто з намиста і шматочки обробленої кістки тварин.