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20.12.2022  15:23   Дмитро Колонєй

Розкрито ще одну загадку Стоунхенджа

Вона стосується виявлених у кургані дивних каменів.

Розкрито загадку каменів Стоунхенджа
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Daily Mail, експерти стверджують, що відполіроване каміння, виявлене поруч зі Стоунхенджем, може бути набором інструментів ювеліра з датуванням у 4000 років. Археологи з Університету Лестера виявили на їх поверхні сліди золота, що вказували на те, що колись вони використовувалися як молотки або ковадла для обробки металів.
 
Артефакти були поховані в могилі бронзового віку в селі Аптон-Ловелл у Вілтширі та вперше були розкопані у 1801 році. шаман та його дружина. Це пов'язано з тим, що один із наборів скелетних останків був одягнений у «складно продуманий костюм», що включає церемоніальний плащ, намисто з намиста і шматочки обробленої кістки тварин.
 
Источник:   Daily Mail
 Тэги:  история, стоунхендж, загадка
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