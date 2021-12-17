17.12.2021 19:39 Дмитрий Колоней

Закрылся старейший McDonald’s Харькова

В McDonald’s рассказали, почему закрыли первый ресторан в Харькове.



Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ , ссылаясь на KHARKIV Today, McDonald’s на площади Павловской, 6 проработал больше 24 лет. Ресторану быстрого питания нужна была полная модернизация, потому его решили закрыть и открыть новый McDonald’s в другом месте.

12 июня 1997 года первый McDonald’s в Харькове на площади Павловской, 6 открыл двери для посетителей. Этот ресторан стал третьим заведением сети в Украине. McDonald’s в Харькове начал работу всего через месяц после того, как дверь для клиентов открыл первый ресторан сети в Украине — в вестибюле столичной станции метро "Лукьяновская". Тогда украинской команде помогали коллеги из Болгарии — обучали работников и менеджеров.

"Тогда не было ни TikTok, ни Instagram. Фотографии были пленочными, а немалая часть наших сотрудников к тому времени еще даже не появились на свет. После более чем 24 лет, полных вкусных и счастливых моментов, прекратил свою работу легендарный харьковский ресторан — Павловский", — напомнили в сети ресторанов.

В McDonald’s рассказали, благодаря тому, что Павловский был одним из первопроходцев, он стал базой обучения для всей Украины. Команда ресторана помогала в открытии первых ресторанов Днепра, Запорожья и Донецка.

"За две с половиной декады ресторан вырастил многие поколения работников, которые надолго связали свои судьбы, и навсегда — свои сердца с McDonald’s. Первые выходцы из Павловского и по сей день называют его alma mater, отдавая дань уважения колыбели своей карьеры в компании. Как, уверены, будут вспоминать первый ресторан Харькова и закрывавшие Павловский сотрудники", — сообщили на странице McDonald’s в Фейбсук.

Решение о закрытии приняли потому, что ресторан на Павловской площади нуждался в полной модернизации. Но с финансовой точки зрения для компании выгоднее открытие нового заведения с McDrive — в современном формате.

В комментариях к публикации сети ресторанов быстрого питания пользователи соцсети делились своими теплыми воспоминаниями о первом McDonald’s в Харькове и жалели, что ресторан закрылся.

Напомним, в октябре на платформе OLX разместили объявление о сдаче в аренду помещения площадью 650 кв. м. на площади Павловской, 6, где расположен McDonald’s. За аренду просили 13 000 евро (почти 400 000 гривен). 15 декабря был последним рабочим днем этого ресторана.