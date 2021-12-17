17.12.2021 19:04 Анжелика Демидова

Синоптики предупредили украинских экстремалов об опасности

Штормовое предупреждение в Карпатах. Любителей покататься на лыжах на вершинах Карпатских гор синоптики предупреждают о лавинной опасности, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, согласно прогнозу Укргидрометцентра.



Фото из открытых источников

В выходные погода ухудшится. В частности это касается среднегорья Львовской и высокогорья Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Объявлен третий уровень опасности в связи со снегопалами.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!", - значится в срочном сообщение Укргидрометцентра.

Напомним, ранее мы писали о том, готовы ли коммунальные службы Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии.