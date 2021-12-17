    
Главная Новости Харькова Общество Синоптики предупредили украинских экстремалов об опасности
17.12.2021  19:04   Анжелика Демидова

Синоптики предупредили украинских экстремалов об опасности

Штормовое предупреждение в Карпатах. Любителей покататься на лыжах на вершинах Карпатских гор синоптики предупреждают о лавинной опасности, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, согласно прогнозу Укргидрометцентра.


Фото из открытых источников
В выходные погода ухудшится. В частности это касается среднегорья Львовской и  высокогорья Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Объявлен третий уровень опасности в связи со снегопалами. 
 
 
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!", - значится в срочном сообщение Укргидрометцентра.
 
Напомним, ранее мы писали о том, готовы ли коммунальные службы Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии.
 
Тэги:  погода, харьков, карпаты, опасность, горы, лавины
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 17 декабря 16.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 16 декабря 15.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 15 декабря
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 