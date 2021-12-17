Синоптики предупредили украинских экстремалов об опасности

Штормовое предупреждение в Карпатах. Любителей покататься на лыжах на вершинах Карпатских гор синоптики предупреждают о лавинной опасности, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, согласно прогнозу Укргидрометцентра.
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