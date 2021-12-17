Капот всмятку: в Харькове Opel влетел в грузовик (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткая встреча на окружной. Здесь Opel Omega, видимо, на приличной скорости, влетел в фуру. Машина сильно пострадала. Немцу практически снесло капот, превращенный в металлолом. Подробностей аварии пока нет, как и информации о том, насколько пострадал водитель легкового автомобиля.
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Сосредоточьтесь на позитивных моментах – и день окажется очень продуктивным. Нелишними будут высокая работоспособность и усидчивость.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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