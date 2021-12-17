17.12.2021 18:28 Дмитрий Колоней

Капот всмятку: в Харькове Opel влетел в грузовик (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткая встреча на окружной. Здесь Opel Omega, видимо, на приличной скорости, влетел в фуру. Машина сильно пострадала. Немцу практически снесло капот, превращенный в металлолом. Подробностей аварии пока нет, как и информации о том, насколько пострадал водитель легкового автомобиля.

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