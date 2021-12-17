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17.12.2021  18:28   Дмитрий Колоней

Капот всмятку: в Харькове Opel влетел в грузовик (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП: Opel Omega врезался в фуру на окружной

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткая встреча на окружной. Здесь Opel Omega, видимо, на приличной скорости, влетел в фуру. Машина сильно пострадала. Немцу практически снесло капот, превращенный в металлолом. Подробностей аварии пока нет, как и информации о том, насколько пострадал водитель легкового автомобиля.      

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ДТП: Opel Omega врезался в фуру на окружной

Напомним, ранее мы писали о том, что на глазах у полицейских произошло ДТП возле Безлюдовки.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
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