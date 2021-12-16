16.12.2021 15:19 Яна Чернобай

Погодный коллапс: готовы ли коммунальные службы Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии

О готовности к зиме отчитались руководители соответствующих департаментов Харьковскому городскому голове на рабочем совещании, о чем сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

Коммунальные предприятия Харькова готовы к работе в зимнюю непогоду. Об этом они сообщили руководителю города на совещании. Синоптики прогнозируют уже в ближайшие дни ухудшение погоды – ожидается снег, гололёд, сильный ветер. И город располагает необходимыми ресурсами, чтобы не парализовать жизнедеятельность и не допустить коллапса.

«Харьковские тепловые сети начинают сегодня поднимать режим с тем, чтобы в квартирах харьковчан было тепло. Соответственно и аварийные бригады готовы, потому что могут быть различные ситуации. Второй момент это, конечно, уборка снега», - Игорь Терехов.

КП «Дорремстрой» сейчас работает в круглосуточном режиме, отметил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Виталий Бура: «Подготовлено 289 единиц снегоуборочной техники, что представляет 98 %. Также заготовлено 7 500 тонн чистой соли и 26 тысяч песчано-солевой смеси. Просьба к автолюбителям не парковать машины на красных линях центральной части города, что мешает уборке дорог от снега и обеспечению проезжаемости».

К работе в непогоду готов и городской транспорт, отметил руководитель ведомства. Техника «Горэлектротранспорта» будет ходить и в ночное время, чтобы предотвратить обледенение путей и обеспечить движение общественного транспорта по графику. Будут расчищаться и тщательно посыпаться остановки, тротуары, ступеньки в метро, придомовые территории.

Напомним, ранее мы писали о том, как боролись с непредсказуемостью харьковских зим в прошлом.