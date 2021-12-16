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16.12.2021  15:20   Рита Парфенова

Семь харьковских вузов попали в рейтинг лучших университетов: список

Высшие учебные заведения Харькова попали в ежегодный список лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год.

Рейтинг вузов

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на консультационный центр QS Quacquarelli Symonds, в этом году список составили из 450 университетов (в прошлом году из было 400).

В рейтинг вошли высшие учебные заведения Польши и Казахстана, но наибольшее представительство в этом году имеют Россия и Турция. Украина в этом списке представлдена 41 вузом, в том числе 7 – из Харькова.

Так, ХНУ вошел в первую сотню вузов, остальные шесть расположились на позициях от 150 до 350. По сравнению с прошлым годом, ХНУ и ХНЭУ опустились в рейтинге, НТУ ХПИ и ХНУР поднялись по позициям, еще три вуза попали в рейтинг впервые.

Какие харьковские вузы вошли в рейтинг

  1. 69 место — Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (67 место в 2021 году).
  2. 105 место — Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт (115 место в 2021 году);
  3. 221-230 место — Харьковский национальный университет радиоэлектроники (251-300 место в 2021 году);
  4. 251-300 место — Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (231-240 место в 2021 году);
  5. 251-300 место — Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (ранее не было в рейтинге);
  6. 251-300 место — Национальный фармацевтический университет (ранее не было в рейтинге);
  7. 301-350 место — Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова (ранее не было в рейтинге).


Напомним, в следующем году в украинских вузах планируют ввести новый учебный курс.

 

Источник:   QS Quacquarelli Symonds
 Тэги:  вуз, рейтинг, харьков
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