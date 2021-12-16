Семь харьковских вузов попали в рейтинг лучших университетов: список

Высшие учебные заведения Харькова попали в ежегодный список лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год.
Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на консультационный центр QS Quacquarelli Symonds, в этом году список составили из 450 университетов (в прошлом году из было 400).
В рейтинг вошли высшие учебные заведения Польши и Казахстана, но наибольшее представительство в этом году имеют Россия и Турция. Украина в этом списке представлдена 41 вузом, в том числе 7 – из Харькова.
Так, ХНУ вошел в первую сотню вузов, остальные шесть расположились на позициях от 150 до 350. По сравнению с прошлым годом, ХНУ и ХНЭУ опустились в рейтинге, НТУ ХПИ и ХНУР поднялись по позициям, еще три вуза попали в рейтинг впервые.
Напомним, в следующем году в украинских вузах планируют ввести новый учебный курс.
Комментариев: 0
Любые попытки надавить на кого-то могут вызвать решительный отпор. Старайтесь вызвать симпатию у оппонента, это склонит его на вашу сторону.
Ясное утро сменит облачный день и пасмурный вечер. Четверг, возможно, завершится дождем со снегом.
По народному календарю 16 декабря – день Ивана (Иоанна) Молчальника.
влажность:
давление:
ветер: