30.08.2022 17:59 Дмитро Колонєй
На хабарі спіймано декана харківського вишу
Судитимуть одного керівників харківського вишу.
На хабарі спіймано декана харківського вишу
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року студенту магістратури вишу надійшов лист про те, що його можуть відрахувати. Він вирішив звернутись до декана та розказав йому під час телефонної розмови про те, що через роботу і сімейні обставини у нього не вистачає часу для здачі сесійних іспитів та написання дипломної роботи.
Декан вирішив «допомогти» студенту. Він зазначив, що за гроші зможе вплинути на викладачів, щоб студента не відрахували. Ціна «послуги» склала майже 22 тисячі гривень.
Студент погодився та передав декану факультета всю суму.
Наразі обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
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