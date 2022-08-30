30.08.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулася педагогічна конференція

Ігор Терехов вручив кращим педагогам Харкова Подяки міського голови.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що у міській педагогічній конференції взяли участь міський голова Ігор Терехов, голови райадміністрацій, керівники та педагоги закладів освіти Харкова, представники батьківської ради.

Ігор Терехов подякував педагогам за роботу в умовах війни, що дозволило харківським школярам гідно закінчити минулий навчальний рік. Також, кращим педагогам Харкова він вручив Подяки міського голови.

«Станом на сьогодні у Харкові тією чи іншою мірою пошкоджено 104 дитячі садки та 113 шкіл. Але я впевнений, що ці руйнування не вплинуть на рівень знань, який отримають наші школярі», - наголосив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що через війну чимало дітей виїхали з міста, але продовжать навчатися у школах Харкова дистанційно. За його словами, війна накладає відбиток на психологічне здоров'я дітей, тому педагогам слід бути більш чуйними до учнів.

Крім того, Ігор Терехов повідомив, що школярів, яким раніше надавалися пільги на харчування, продовжуватимуть забезпечувати безкоштовними гарячими обідами.