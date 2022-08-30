    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові відбулася педагогічна конференція
30.08.2022  17:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулася педагогічна конференція

Ігор Терехов вручив кращим педагогам Харкова Подяки міського голови.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що у міській педагогічній конференції взяли участь міський голова Ігор Терехов, голови райадміністрацій, керівники та педагоги закладів освіти Харкова, представники батьківської ради. 
 
Ігор Терехов подякував педагогам за роботу в умовах війни, що дозволило харківським школярам гідно закінчити минулий навчальний рік. Також, кращим педагогам Харкова він вручив Подяки міського голови. 
 
«Станом на сьогодні у Харкові тією чи іншою мірою пошкоджено 104 дитячі садки та 113 шкіл. Але я впевнений, що ці руйнування не вплинуть на рівень знань, який отримають наші школярі», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Також мер зазначив, що через війну чимало дітей виїхали з міста, але продовжать навчатися у школах Харкова дистанційно. За його словами, війна накладає відбиток на психологічне здоров'я дітей, тому педагогам слід бути більш чуйними до учнів. 
 
Крім того, Ігор Терехов повідомив, що школярів, яким раніше надавалися пільги на харчування, продовжуватимуть забезпечувати безкоштовними гарячими обідами.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 ЖКГ Електрики Харкова відновили роботу майже 400 кілометрів мереж освітлення 30.08 Надзвичайні події Окупанти на Харківщині погрожують відібрати дітей 30.08 ЖКГ Комунальники Харкова прочистили кілометри труб
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 