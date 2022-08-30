30.08.2022 17:22

Електрики Харкова відновили роботу майже 400 кілометрів мереж освітлення

Про це інформує КП «Міськсвітло» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Міськсвітло», з початку повномасштабної війни фахівці продовжують відновлювати зовнішнє освітлення та усувати різного роду ушкодження.

За цей період колектив підприємства усунув понад 1,4 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення, замінив 55 пошкоджених опор, відремонтував 424 виконавчі пункти та відновив роботу 397,6 км мереж освітлення на 295 вулицях Харкова.

Також разом з працівниками інших комунальних підприємств та ДСНС бригади КП «Міськсвітло» займалися відновленням мереж життєзабезпечення міста, вивозили пошкоджені автомобілі та відключали від електропостачання МАФи.