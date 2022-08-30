    
Главная Новини Харкова Суспільство Для представників українського бізнесу проведуть безкоштовні вебінари
30.08.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Для представників українського бізнесу проведуть безкоштовні вебінари

Организаторами виступають Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес, Агенція Webpromo і Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

вебінар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що для підприємців проведуть безкоштовні вебінари під назвою "Експромо". Під час занять слухачам розкажуть про:
 
  • можливості для виходу на зовнішній ринок; 
  • 5 стратегій, які допоможуть бізнесу вийти на міжнародний ринок;
  • особливості експорту, чому зараз найкращий час;
  • логістичні рішення для продажів з України в поточних умовах;
  • комплексне просування бізнесу на глобальний ринок; 
  • адаптування маркетингової стратегії бізнесу.
На останньому занятті експерти оберуть три компанії, які візьмуть участь у краш-тесті та отримають рекомендації.
 
Старт вебінарів 8 вересня 2022, реєстрація доступна за посиланням.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  вебинар
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Суспільство Українських підприємців запрошують долучитись до вебінарів з вивчення англійської мови 22.05 Медицина Ізраїльські фахівці проведуть безкоштовний вебінар з цифрової медицини 31.03 Суспільство Харків'ян запрошують взяти участь у вебінарах на хвилюючі теми
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 