30.08.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Для представників українського бізнесу проведуть безкоштовні вебінари

Организаторами виступають Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес, Агенція Webpromo і Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що для підприємців проведуть безкоштовні вебінари під назвою "Експромо". Під час занять слухачам розкажуть про:

можливості для виходу на зовнішній ринок;

5 стратегій, які допоможуть бізнесу вийти на міжнародний ринок;

особливості експорту, чому зараз найкращий час;

логістичні рішення для продажів з України в поточних умовах;

комплексне просування бізнесу на глобальний ринок;

адаптування маркетингової стратегії бізнесу.

На останньому занятті експерти оберуть три компанії, які візьмуть участь у краш-тесті та отримають рекомендації.

Старт вебінарів 8 вересня 2022, реєстрація доступна за посиланням