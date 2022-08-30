Для представників українського бізнесу проведуть безкоштовні вебінари

Организаторами виступають Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес, Агенція Webpromo і Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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