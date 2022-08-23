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23.08.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

Українських підприємців запрошують долучитись до вебінарів з вивчення англійської мови

Серія безоплатних вебінарів для українських підприємців розпочнеться в вересні.

вебінар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес і Перший Кембриджський освітній центр ініціює запуск безоплатних вебінарів, щоб допомогти підприємцям опанувати ділову англійську.
 
Варто зазначити, що дані вебінари будуть корисними для:
 
  • власників бізнесу та керівників підприємств;
  • керівників окремих департаментів;
  • HR менеджерів;
  • менеджерів по роботі з клієнтами;
  • маркетологів та комунікаційників, усім, хто працює з іноземними партнерами та проводить переговори англійською. 
На вебінарах будуть розглянуть такі теми:
 
  • Наша команда та англійська, з чого розпочати? 
  • 7 кроків —  як українському бізнесу заговорити англійською. 
  • Бізнес-комунікація англійською і до чого тут культура?
  • Як реагувати на скарги клієнтів англійською? А поскаржитись самому?
  • Бізнес-зустрічі англійською —  що треба знати для успіху?
Серія безоплатних вебінарів для українських підприємців розпочнеться  6 вересня 2022 року. Для того, щоб прийняти участь необхідно зареєструватись на навчання за посиланням.
 
Нагадаємо, видавництво «Ранок» надає відкритий доступ до електронних підручників.
 
Источник:   Мінцифра
 Тэги:  вебинар
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