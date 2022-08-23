23.08.2022 15:35 Віталій Хінєвіч
Українських підприємців запрошують долучитись до вебінарів з вивчення англійської мови
Серія безоплатних вебінарів для українських підприємців розпочнеться в вересні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Мінцифри.
Повідомляється, що Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес і Перший Кембриджський освітній центр ініціює запуск безоплатних вебінарів, щоб допомогти підприємцям опанувати ділову англійську.
Варто зазначити, що дані вебінари будуть корисними для:
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власників бізнесу та керівників підприємств;
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керівників окремих департаментів;
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HR менеджерів;
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менеджерів по роботі з клієнтами;
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маркетологів та комунікаційників, усім, хто працює з іноземними партнерами та проводить переговори англійською.
На вебінарах будуть розглянуть такі теми:
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Наша команда та англійська, з чого розпочати?
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7 кроків — як українському бізнесу заговорити англійською.
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Бізнес-комунікація англійською і до чого тут культура?
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Як реагувати на скарги клієнтів англійською? А поскаржитись самому?
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Бізнес-зустрічі англійською — що треба знати для успіху?
Серія безоплатних вебінарів для українських підприємців розпочнеться 6 вересня 2022 року. Для того, щоб прийняти участь необхідно зареєструватись на навчання за посиланням
.
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