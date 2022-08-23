23.08.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

Українських підприємців запрошують долучитись до вебінарів з вивчення англійської мови

Серія безоплатних вебінарів для українських підприємців розпочнеться в вересні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес і Перший Кембриджський освітній центр ініціює запуск безоплатних вебінарів, щоб допомогти підприємцям опанувати ділову англійську.

Варто зазначити, що дані вебінари будуть корисними для:

власників бізнесу та керівників підприємств;

керівників окремих департаментів;

HR менеджерів;

менеджерів по роботі з клієнтами;

маркетологів та комунікаційників, усім, хто працює з іноземними партнерами та проводить переговори англійською.

На вебінарах будуть розглянуть такі теми:

Наша команда та англійська, з чого розпочати?

7 кроків — як українському бізнесу заговорити англійською.

Бізнес-комунікація англійською і до чого тут культура?

Як реагувати на скарги клієнтів англійською? А поскаржитись самому?

Бізнес-зустрічі англійською — що треба знати для успіху?

Серія безоплатних вебінарів для українських підприємців розпочнеться 6 вересня 2022 року. Для того, щоб прийняти участь необхідно зареєструватись на навчання за посиланням