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23.08.2022  15:23   Дмитро Колонєй

Податки на користь окупантів: жінка під Харковом перейшла на бік ворога (фото)

Жінці заочно повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниця податкової служби добровільно перейшла на бік ворога в окупованому м. Ізюм. 
 
Жінка пройшла «співбесіду та атестацію» для зайняття посади в окупаційному органі — «Податковій службі Харківської області». Серед її обов‘язків як податківця у псевдооргані — незаконне адміністрування та стягнення на користь російських військ обов’язкових платежів з мешканців тимчасово окупованих територій Харківської області. 
 
Крім того, маючи досвід та знання у податковій сфері, зрадниця передала окупантам дані платників податків на території Ізюмського району. 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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