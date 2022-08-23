23.08.2022 15:23 Дмитро Колонєй

Податки на користь окупантів: жінка під Харковом перейшла на бік ворога (фото)

Жінці заочно повідомлено про підозру у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниця податкової служби добровільно перейшла на бік ворога в окупованому м. Ізюм.

Жінка пройшла «співбесіду та атестацію» для зайняття посади в окупаційному органі — «Податковій службі Харківської області». Серед її обов‘язків як податківця у псевдооргані — незаконне адміністрування та стягнення на користь російських військ обов’язкових платежів з мешканців тимчасово окупованих територій Харківської області.

Крім того, маючи досвід та знання у податковій сфері, зрадниця передала окупантам дані платників податків на території Ізюмського району.