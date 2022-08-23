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23.08.2022  14:05   Віталій Хінєвіч

Видавництво «Ранок» надає відкритий доступ до електронних підручників

Безкоштовний доступ до електронних підручників буде для учнів 1-5 класів.

Освіта підручники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що видавництво «Ранок» учням і педагогам надає відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класів з усіх предметів, а також доступ до чисельної мультимедійної бази контенту.
 
Варто зазначити, що здобувачів освіти та вчителів можуть вільно використовувати унікальний контент. 
 
Навчальний матеріал для учнів побудовано на базі та з використанням підручників, кожен із яких має гриф «Рекомендовано МОН України» та є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників. Електронні ресурси є унікальними та виходять за межі функціоналу pdf-версій підручників.
 
Також планується серія курсів підвищення кваліфікації з розвитку професійних компетентностей вчителів і надання менторської підтримки під час організації навчання з використанням електронних підручників (враховуючи навчання дітей з особливими потребами).
 
Отримати безкоштовний доступ до підручників можна на сайті видавництва, перейшовши за посиланням.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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