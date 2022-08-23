23.08.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Патрулюватиме вулиці Харкова буде трофейна техніка

Харківські спецпризначенці будуть патрулювати вулиці міста на трофейному Тигрі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що патрулюватиме вулиці Харкова трофейний Тигр. На початку масового вторгнення армії рф в Україну під час бойових дій у місті харківські спецпризначенці відбили російський Тигр в окупантів. За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, більше ця ворожа техніка не буде знищувати Харків.

Після ремонту на одному із харківських підприємств російська техніка отримала українське обладнання. Також трофейна техніка має патріотичний напис та прапор України.