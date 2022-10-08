08.10.2022 13:27 Рита Парфенова

У Харкові будуть судити лікарку за одержання хабара від призовника

За 25 тисяч доларів лікарка погодилась знайти у призовника хворобу, несумісну з військовою службою.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.



Повідомляється, що суднове впоровадження відкрито проти лікарки «Міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана», яка у липні 2022 року була членкинею військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки.



Вона одержала хабар від призовника за вплив на голову призовної комісії стосовно визначення ступеня непридатності хлопця до військової служби.



За 25 000 доларів США мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби.



проте факт дачі хабара став відомий правоохоронцям й після досудового розслідування прокурори Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері скерували до суду обвинувальний акт стосовно лікарки за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, у Харкові у іноземних студентів вимагали гроші від іноземних студентів за невиселення з гуртожитку – вже колишній керівник вишу піде під суд.