08.10.2022 14:13 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 8 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 8 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 35 легкових авто;

«Рава-Руська» - 30 легкових авто;

«Краківець» - 30 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 15 легкових авто;

«Ужгород» - 25 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 70 легкових авто.