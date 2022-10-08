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08.10.2022  15:16   

Від ракетного обстрілу в Харкові постраждав чоловік, під Ізюмом четверо підірвалися на мінах

Від російської агресії на Харківщині за добу з 7 по 8 жовтня шпиталізували шістьох людей, чотири з них отримали поранення внаслідок підривів на мінах.

швидка допомога

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Так, внаслідок ракетного удару по Салтівському та Основ’янському районах постраждав 45-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.

По області окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Богодухівському, Харківькому, Ізюмському районах.

Ще п’ятеро людей госпітализовані пропягом доби в Харківській облат. Один постраждалий в у Харківькому районі, в Ізюмському районі внаслідок підривів на мінах поранення отримали четверо людей.

Нагадаємо, після півночі 8 жовтня окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах Харкова.
 

Тэги:  хова
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