08.10.2022 15:16

Від ракетного обстрілу в Харкові постраждав чоловік, під Ізюмом четверо підірвалися на мінах

Від російської агресії на Харківщині за добу з 7 по 8 жовтня шпиталізували шістьох людей, чотири з них отримали поранення внаслідок підривів на мінах.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Так, внаслідок ракетного удару по Салтівському та Основ’янському районах постраждав 45-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.



По області окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Богодухівському, Харківькому, Ізюмському районах.



Ще п’ятеро людей госпітализовані пропягом доби в Харківській облат. Один постраждалий в у Харківькому районі, в Ізюмському районі внаслідок підривів на мінах поранення отримали четверо людей.

Нагадаємо, після півночі 8 жовтня окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах Харкова.

