08.10.2022 09:55 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетних ударів по Харкову

Вночі 8 жовтня російська армія завдала ракетного удару по двом районам Харкова, поранений цивільній чоловік.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Ракетний обстріл стався 8 жовтня близько 00:30. У Основ‘янському районі Харкова ракета влучила у земельну ділянку у парку відпочинку. Внаслідок вибуху утворилась воронка діаметром 3 метри та глибиною 1,5 метри. Від вибухової хвилі зазнали руйнувань дахи та віконні блоки сусідніх житлових та адміністративних будівель.





Також російська армія завдала ракетний удар по житловому масиву в Салтівському районі м. Харкова. Пошкоджено низку будинків та спорткомплекс, отримав поранення 45-річний мешканець.





За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракети типу С-300 з бєлгородської області рф.





За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, проти ночі 8 жовтня у Салтівському районі Харкова спалахнули чотири пожежі після ракетних ударів.