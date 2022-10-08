Фото наслідків ракетних ударів по Харкову

Вночі 8 жовтня російська армія завдала ракетного удару по двом районам Харкова, поранений цивільній чоловік.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Ракетний обстріл стався 8 жовтня близько 00:30. У Основ‘янському районі Харкова ракета влучила у земельну ділянку у парку відпочинку. Внаслідок вибуху утворилась воронка діаметром 3 метри та глибиною 1,5 метри. Від вибухової хвилі зазнали руйнувань дахи та віконні блоки сусідніх житлових та адміністративних будівель.
Також російська армія завдала ракетний удар по житловому масиву в Салтівському районі м. Харкова. Пошкоджено низку будинків та спорткомплекс, отримав поранення 45-річний мешканець.
За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракети типу С-300 з бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, проти ночі 8 жовтня у Салтівському районі Харкова спалахнули чотири пожежі після ракетних ударів.
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