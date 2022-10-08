08.10.2022 08:43 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: рятувальники чотири години гасили пожежі

Проти ночі 8 жовтня у Салтівському районі Харкова спалахнули чотири пожежі після ракетних ударів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 жовтня.

8 жовтня близько 00:35 ворог завдав чергового удару з ракетних систем по Салтівському району Харкова.



В результаті чисельних вибухів сталося 4 пожежі за різними адресами. Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення.

Загальна площа пожеж склала близько 600 кв.м.

Всього до ліквідації пожеж, за всіма адресами, було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 100 чоловік особового складу ДСНС.

Останній осередок пожежі був ліквідований підрозділами ДСНС о 04:00 ранку.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня ракетних ударів зазнали Салтівський та Основ’янський райони Харкова.