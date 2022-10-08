Харків на ранок 8 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 7 на 8 жовтня сталося п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 жовтня.
Чотири пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Салтівському районі міста Харкова, ще одна - Куп‘янському районі області. Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення.
Загалом за добу з 7 по 8 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж, із них, пов’язаних з веденням бойових дій - 5;
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
11– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
7 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 695 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, проти ночі 8 жовтня у Салтівському районі Харкова спалахнули чотири пожежі після ракетних ударів.
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