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08.10.2022  09:30   Рита Парфенова

Горить Кримський міст: рух зупинено (фото, відео)

Близько шостої години ранку 8 жовтня на Кримському мосту після вибуху спалахнула сильна пожежа.

Пожежа Кримський міст

Про вогняну халепу окупантів на Кримському мосту повідомив в Телеграм-каналі спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Попередньо горить паливний термінал. Чекаємо на офіційну інформацію!", - написав він.

Пожежа Кримський міст

Згідно інформації пропагандистів, НП сталася у районі Кримського мосту в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки.

Місцева «влада» підтвердила загоряння, але назвала причиною загоряння цистерни.

Пожежа Кримський міст

Рух Кримським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи через протоку, заявила "влада Криму".

На опублікованих у мережі фото можна помітити, що пошкодження також отримало дорожнє полотно.

Пожежа Кримський міст

Також з’явилося відео моменту вибуху на Крімському мосту.

 

Источник:   Телеграм/Сергій Братчук
 Тэги:  пожар, крымский мост, крым
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