08.10.2022 08:00 Рита Парфенова

Рашисти вдарили по двум районам Харкова ракетами

Уночі 8 жовтня ракетних ударів зазнали Салтівський та Основ’янський райони Харкова.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району», – разповів він.



Голова військової адміністрації зазначив, що це були ракети типу С-300, які запустили з території російського бєлгорода.



Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території.

Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік.



«На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.