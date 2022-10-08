Рашисти вдарили по двум районам Харкова ракетами

Уночі 8 жовтня ракетних ударів зазнали Салтівський та Основ’янський райони Харкова.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району», – разповів він.
Голова військової адміністрації зазначив, що це були ракети типу С-300, які запустили з території російського бєлгорода.
Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території.
Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік.
«На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.
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