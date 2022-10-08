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08.10.2022  10:37   Рита Парфенова

Харків’янка-фрідайвер виграла чемпіонат світу

Харків'янка Катерина Садурська здобула першість на чемпіонаті світу з підводного спорту, який проходив з 1 по 8 жовтня у турецькому місті Каш.

Харків'янка Катерина Садурська виграла дві золоті медалі на на чемпіонаті світу з підводного спорту

У змаганнях взяли участь 140 спортсменів із 39 країн світу, передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Першу золоту медаль харків'янка здобула у дисципліні «вільне занурення». Катерина  Садурська занурилася на глибину 92 м без ласт за допомогою мотузки. Це новий рекорд України та особистий рекорд спортсменки.

«92 метри - це новий абсолютний національний рекорд України. Моє найглибше занурення, і найважче! Хочу присвятити цю перемогу всім українцям, моїй прекрасній, талановитій країні. Ми можемо робити неможливе!» - зазначила Катерина Садурська.

Харків'янка Катерина Садурська виграла дві золоті медалі на на чемпіонаті світу з підводного спорту

Другу золоту медаль спортсменка виборола у дисципліні «занурення з постійною вагою без ласт». Фрідайвер пірнула на 70 м, обійшовши суперницю Фатіму Корок на 7 м.

Источник:   ХМР
 Тэги:  спорт, харків
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