08.10.2022 11:02 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: комунальники ліквідують наслідки (фото)

Роботи йдуть у Основ’янському та Салтівському районах Харкова.



Фото: Василь Голосний

Як повідомляв РЕДПОСТ, після півночі окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах. Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі, гаражі, є влучання на відкритих територіях.



Внаслідок влучання ракет спалахнули чотири пожежі, які рятувальники ліквідували до 4-ої години ранку.



Зараз на місця ракетних ударів вийшли комунальники. Бригади робітників проводять роботи по приведенню території у належний стан, закривають контури вибитих вікон у будинках.

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