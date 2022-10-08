Ракетний удар по Харкову: комунальники ліквідують наслідки (фото)

Роботи йдуть у Основ’янському та Салтівському районах Харкова.
Як повідомляв РЕДПОСТ, після півночі окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах. Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі, гаражі, є влучання на відкритих територіях.
Внаслідок влучання ракет спалахнули чотири пожежі, які рятувальники ліквідували до 4-ої години ранку.
Зараз на місця ракетних ударів вийшли комунальники. Бригади робітників проводять роботи по приведенню території у належний стан, закривають контури вибитих вікон у будинках.
День вдалий у фінансовому плані. Причому як для отримання грошової винагороди за виконану роботу, так і для початку нових проектів. Сумнівні пропозиції відкидайте на корені.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
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