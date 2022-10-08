Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 73 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 96 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 114 осіб. Одужало 302 896 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3069 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло три людини.
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