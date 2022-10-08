08.10.2022 11:45 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 73 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 96 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 114 осіб. Одужало 302 896 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3069 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло три людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 жовтня. Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 78 осіб (із них 73 - мешканці міста Харкова). 11 осіб захворіли в Богодухівському, 2 – в Лозівському, 2 – в Ізюмському, 2 – у Чугуївському, 1 – Красноградському районах області.