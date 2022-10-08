08.10.2022 12:22 Рита Парфенова

Нічого не залишилося від автомийки та фітнес-залу: Ігор Терехов про ракетний обстріл Харкова

Після нічних прильотів ракет по Салтівському району Харкова зруйновані автомийка та спортивний зал, є постраждалий.



РЕДПОСТ

Про це на місці події повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Є руйнування в медустанові, житлових будинках, фактично нічого не залишилося від автомийки та фітнес-залу. Комунальні підприємства приводять все до ладу. Ще одна ракета прилетіла у сквер, ми теж там працюємо», – розповів Терехов.



Мер зазначив, що внаслідок нічного обстрілу є постраждалий, з ним працюють лікарі.



«Російський агресор дуже підступний, і те, що тривають обстріли інфраструктурних, культурних об'єктів, дозвілля, навіщо це робиться? Ворог тримає у напрузі, але ми мужні, ми - харків'яни, ми переможемо», - наголосив мер Харкова.

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Нагадаємо, після півночі 8 жовтня окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах Харкова.